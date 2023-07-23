



В НАТО осудили действия РФ в Черном море

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс решительно осуждает попытку Москвы превратить еду в оружие и подтверждает свою поддержку Украины "столько, сколько потребуется". Об этом он написал в Twitter после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Собеседники говорили о выходе России из Черноморского зернового соглашения и связанных с этим рисках, а также о планах Украины вступить в НАТО.



"Украина ближе к НАТО, чем когда-либо", - повторил свой тезис Столтенберг по итогам разговора и вспоминая решение Вильнюсского саммита.



Ранее сообщалось, что Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом о ситуации в Черном море. По словам Зеленского, были определены первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского "зернового коридора".