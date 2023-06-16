



В НАТО не смогли утвердить оборонный план на случай агрессии России





Министры обороны стран-членов НАТО не смогли согласовать новые оборонные планы относительно того, как Североатлантический союз ответит на вероятную агрессию России. Об этом пишет агентство Reuters.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что впервые после окончания Холодной войны министры пересмотрели планы обороны на двухдневной встрече в Брюсселе и приближаются к их согласованию. Но один из дипломатов, с которыми пообщались журналисты, сказал, что Турция заблокировала решение из-за формулировки географических мест, в частности, Кипра. НАТО хочет найти решение к июльскому саммиту в Вильнюсе.

План НАТО будет содержать секретные военные планы, подробно описывающие ответ Альянса на атаку России.



В течение десятилетий НАТО не видела потребности в широкомасштабных оборонных планах, поскольку не чувствовала экзистенциальной угрозы от постсоветской России. Но война в Украине заставила Альянс пересмотреть свое мнение. Теперь НАТО предупреждает, что необходимо согласовать оборонный план до того, как может разразиться конфликт с кремлем.



Альянс также предоставит странам-членам указания по модернизации их армий и материально-техническому обеспечению.



"Хотя региональные планы не были официально одобрены сегодня, мы ожидаем, что эти планы станут частью серии результатов Вильнюсского саммита в июле", – сказал изданию высокопоставленный американский чиновник.