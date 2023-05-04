



В национальном колледже полиции Израиля выдавали поддельные сертификаты



Департамент внутренних расследований полиции (МАХАШ) расследует подозрения в том, что национальном колледже полиции незаконно выдавались профессиональные сертификаты в области физической подготовки.



Эти сертификаты предоставляют профессиональные полномочия в полиции и позволяют работать в различных областях в гражданской сфере.



На данный момент по этому делу под следствием находятся 10 сотрудников полиции, включая офицеров. Те, кто был допрошен, были отпущены под ограничительные условия, включая удаление из полицейских участков и запрет на контакты с другими фигурантами.



Полицейские, проходящие по делу, подозреваются в подделке документов в Национальном полицейском колледже и аферизме и нарушении доверия. Расследование продолжается, и ожидается, что будут допрошены еще несколько сотрудников полиции.