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В национальном колледже полиции Израиля выдавали поддельные сертификаты
04.05.2023 10:57 Аркадий Бочаровский

В национальном колледже полиции Израиля выдавали поддельные сертификаты


Департамент внутренних расследований полиции (МАХАШ) расследует подозрения в том, что национальном колледже полиции незаконно выдавались профессиональные сертификаты в области физической подготовки. 

Эти сертификаты предоставляют профессиональные полномочия в полиции и позволяют работать в различных областях в гражданской сфере.

На данный момент по этому делу под следствием находятся 10 сотрудников полиции, включая офицеров. Те, кто был допрошен, были отпущены под ограничительные условия, включая удаление из полицейских участков и запрет на контакты с другими фигурантами. 

Полицейские, проходящие по делу, подозреваются в подделке документов в Национальном полицейском колледже и аферизме и нарушении доверия. Расследование продолжается, и ожидается, что будут допрошены еще несколько сотрудников полиции.

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