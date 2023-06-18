



В Москву прилетел грузовой самолет из Ирана

Сегодня, 18 июня, в Москву прибыл очередной грузовой самолет Ил-76 из Тегерана. По всей вероятности, он доставил новую партию вооружения от режима аятолла для российских оккупантов.



Об этом сообщил украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем Telegram.



"Сегодня в Москве приземлился очередной транспортный Ил-76ТД ВВС Ирана. Что привез? Не сложно догадаться, что это не финики", - пишет эксперт.



Коваленко обратил внимание, что интенсивность применения россиянами Shahed-136 в первой половине июня снизилась по сравнению с первой половиной мая.



По его подсчетам, в первой половине мая в Украине россияне запустили 149 дронов-камикадзе Shahed-136, а в первой половине июня – 119.



"Это указывает на то, что производство Shahed-136 по-прежнему отсутствует, и Москва в вопросах поставок дронов-камикадзе продолжает полностью зависеть от Тегерана", - пишет Коваленко.

