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В Москве задержан зам. командира летного отряда президента РФ
07.12.2022 20:18 Аркадий Бочаровский

В Москве задержан зам. командира летного отряда президента РФ

Военные следователи задержали в Москве заместителя генерального директора по наземному обслуживанию ФГБУ "Государственная авиакомпания "223-й летный отряд" Минобороны России Евгения Бутусова в рамках уголовного дела о получении взятки в размере 2 млн рублей. Как сообщили в среду ТАСС в правоохранительных органах, Бутусов отказался давать показания и сотрудничать со следствием.

"Военные следователи задержали в Москве заместителя генерального директора по наземному обслуживанию ФГБУ "Государственная авиакомпания "223-й летный отряд" Минобороны России Бутусова Евгения Николаевича в рамках уголовного дела о получении взятки в размере около 2 млн рублей. Давать показания и сотрудничать со следствием он отказался", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе Преображенского суда Москвы ТАСС уточнили, что военные следователи просят отправить Бутусова в следственный изолятор. Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.

Учреждение ФГБУ "Государственная авиакомпания "223-й летный отряд" Минобороны России создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий Минобороны России в сфере воздушных перевозок. Основной целью его деятельности является организация, обеспечение и выполнение перевозок по задачам президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации, указано на официальном сайте ФГБУ

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