



В Москве в Новый Год запретили фейерверки и салюты

Замначальника ГУ МЧС России по Москве — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Бобров заявил, что, согласно закону о тишине, в новогоднюю ночь в Москве после 23:00 запрещено запускать фейерверки.



Об этом сообщает ТАСС.



«Отмечу, что запуск фейерверков в городе у нас разрешается только в определённое время — с 7 до 23 часов. Здесь речь идёт уже о законе о тишине», — сказал представитель МЧС.



Отмечается, что власти города не планируют запускать в праздники высотные фейерверки.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что власти региона не планируют запускать салюты и фейерверки в новогоднюю ночь.