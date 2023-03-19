



В Москве установили плакаты на китайском языке

Билборды с приветствием председателя КНР Си Цзиньпиня разместили в Москве. Столица готовится ко встрече с китайским лидером, сообщает «Москва 24».



«Горячо приветствуем председателя КНР Си Цзиньпина в России» - гласит надпись на одном из билбордов, который заметили по дороге из аэропорта Внуково.

Визит председателя КНР по приглашению президента РФ Владимира Путина запланирован на 20-22 марта.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что Путин и Си Цзиньпин 20 марта встретятся за неформальным обедом, где пообщаются тет-а-тет. По его словам, днем переговоров будет 21 марта.



Во время переговоров российский и китайский лидеры намерены обсудить стратегию дальнейшего партнерства между двумя странами. Кроме того, главы государств планируют обменяться вопросами по темам углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене.



Злые языки говорят, что положение Путина при Си Цзиньпине становится все больше похожим на положение Лукашенко при Путине.