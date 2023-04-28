



В Москве создают "патрули" для отслеживания украинских БПЛА 9 мая

В Москве на 9 мая создаются патрули из групп местных бюджетников. Россиянам предписывают проверять чердаки, выявлять "подозрительных и неблагонадежных" личностей.



Об этом сообщил Telegram-канал " Осторожно, новости " со ссылкой на сотрудника одной из организаций, вовлеченных в дежурства.



Жители города должны будут дежурить группами во дворах на отведенных территориях. Смены расписаны с 27 апреля по 9 мая включительно.



"Поставили задачу – постоянный визуальный контроль неба на предмет обнаружения неопознанных летательных аппаратов", – объяснили Telegram -каналу члены "патрулей".



