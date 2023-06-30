



В Москве прокомментировали данные о Суровикине в СИЗО

Главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерала Сергея Суровикина нет в московском СИЗО "Лефортово".



По данным российских СМИ, об этом сказал секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.



Он заверяет также, что не располагает информацией о том, что Суровикин содержится еще в каком-либо другом изоляторе.



"Мне в последние дни очень часто звонят представители огромного количества российских и иностранных СМИ. Спрашивают: "Правда ли, что Суровикин в СИЗО?" Отвечаю: ни в "Лефортово", ни в других СИЗО его нет", — отметил Мельников.

