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В Москве прокомментировали данные о Суровикине в СИЗО
30.06.2023 05:45 Алина Груднева

В Москве прокомментировали данные о Суровикине в СИЗО

Главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерала Сергея Суровикина нет в московском СИЗО "Лефортово".

По данным российских СМИ, об этом сказал секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

Он заверяет также, что не располагает информацией о том, что Суровикин содержится еще в каком-либо другом изоляторе.

"Мне в последние дни очень часто звонят представители огромного количества российских и иностранных СМИ. Спрашивают: "Правда ли, что Суровикин в СИЗО?" Отвечаю: ни в "Лефортово", ни в других СИЗО его нет", — отметил Мельников.
 

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