



В Москве проходят переговоры России и Ирана по сирийско-турецкому сближению

Высокопоставленные дипломаты из России, Турции, Сирии и Ирана завершают двухдневные переговоры в Москве. Встреча является частью усилий Кремля по оказанию помощи в сближении между правительствами Турции и Сирии.



МИД России и Турции выпускают краткие отчеты, сообщая, что дипломаты обсудили подготовку к запланированной встрече министров иностранных дел четырех стран. Москва описывает консультации как “откровенные и прямые”, а Анкара заявляет, что они прошли “прозрачно и четко”, не раскрывая подробностей.



Айман Сусан, заместитель министра иностранных дел Сирии, присутствовавший на переговорах в Москве, благодарит Россию и Иран за их помощь в “противодействии терроризму” в комментариях, опубликованных государственным информационным агентством SANA. Сусан подвергает резкой критике другие страны, которые “воспользовались ситуацией, созданной этой войной, для незаконной отправки своих войск в Сирию” и поддержали “террористические группы”.

