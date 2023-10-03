



В Москве хотят засадить беглую журналистку Овсянникову почти на 10 лет

Московская прокуратура запросила Басманний суд заочно приговорить бывшую сотрудницу "Первого канала" Марину Овсянникову к девяти годам и шести месяцам колонии общего режима.



По данным "Медиазоны", среди требований в отношении беглой журналистки, которая проходит по делу о "фейках" про ВС РФ, - запрет быть администратором новостных сайтов в течение пяти лет.



Скандал в России вокруг Овсянниковой разгорелся после того, как в марте 2022 года она появилась в эфире прокремлевского телеканала с антивоенным плакатом, надпись на котором гласила: "Остановите войну", "Вам лгут". После увольнения она уехала в Германию, по возвращении из которой ее трижды оштрафовали по статье о "дискредитации" ВС РФ.



Уголовное дело на нее начали шить в августе того же года из-за одиночного пикета на Софийской набережной, куда она вышла с плакатом "Путин — убийца. Его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились". За это она была отправлена под домашний арест, из-под которого журналиста сбежала вместе с семьей какую-то европейскую страну. В России ее объявили в федеральный розыск.