



В Москве думают, допускать ли консула до арестованного репортера Гершковича

В Москве думают, допускать ли консула до арестованного репортера Гершковича



Вашингтон выразил "решительное несогласие" с тем фактом, что в России продлили арест репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича.



Теперь Россия рассматривает вопрос о том, стоит ли давать к нему доступ американскому консулу.



Ранее, 24 августа, Россия продлила срок содержания под стражей американского репортера еврейского происхождения Эвана Гершковича по делу о "шпионаже".