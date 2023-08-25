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В Москве думают, допускать ли консула до арестованного репортера Гершковича
25.08.2023 15:42 Алина Груднева

В Москве думают, допускать ли консула до арестованного репортера Гершковича

В Москве думают, допускать ли консула до арестованного репортера Гершковича

Вашингтон выразил "решительное несогласие" с тем фактом, что в России продлили арест репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Теперь Россия рассматривает вопрос о том, стоит ли давать к нему доступ американскому консулу.

Ранее, 24 августа, Россия продлила срок содержания под стражей американского репортера еврейского происхождения Эвана Гершковича по делу о "шпионаже".

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