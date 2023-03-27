



В Молдове стартовали масштабные учения с участием Румынии, Великобритании и США

В понедельник в Молдове стартовали масштабные учения JCET-2023 с участием военнослужащих Румынии, Британии и США. Маневры проходят на полигонах Национальной армии, сообщили в пресс-службе Минобороны Молдовы.



Учения направлены на совместную подготовку и обмен опытом между силами специального назначения, а также на повышение уровня оперативной совместимости между участвующими контингентами. Военные из четырех стран выполнят передовые боевые стрельбы, прыжки с парашютом и полевые учения по конкретным миссиям. Маневры продлятся до 7 апреля.



В оборонном ведомстве Молдовы подчеркнули, что учения проходят согласно плану подготовки Национальной армии на 2023 год на фоне возросших гибридных угроз для страны со стороны РФ.

