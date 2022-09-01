



В Молдове ответили на угрозы Лаврова

Спикер молдавского МИД Даниэль Водэ ответил на угрозы войны своему российскому коллеге Сергею Лаврову.



Ранее глава МИД РФ заявил, что в случае, если Кишинев создаст угрозы российским военным в Приднестровье, это будет рассматриваться как угроза России.





"В Молдове должны понимать, что создание угроз безопасности российским миротворцам в Приднестровье будет рассматриваться как нападение на Россию", - сказал Лавров, выступая перед студентами в МГИМО.



Водэ же отметил, что Молдова не рассматривает никакого другого подхода к разрешению ситуации с Приднестровьем, кроме мирного диалога и вывода российских войск.



"Как всегда, Кишинев остается полностью преданным мирному диалогу в приднестровском урегулировании и призывает Россию вывести войска, незаконно дислоцированные на нашей территории. Любое предложение относительно другого подхода является необоснованным", - написал спикер МИД Молдовы.