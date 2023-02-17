



В Молдове избран новый прозападный премьер

В четверг парламент Молдовы утвердил прозападного премьер-министра, поскольку страна борется с экономическими потрясениями, вызванными войной России в соседней Украине, и растущими опасениями, что Москва также стремится свергнуть правительство здесь. Дорин Речан сменил Наталью Гаврилицу, ушедшую в отставку на прошлой неделе после нескольких месяцев растущего недовольства инфляцией и высокими ценами на энергоносители, вызванными решением России ограничить экспорт газа. Смена руководства является попыткой устранить повышенные угрозы безопасности, связанные с войной в Украине.



Речан является близким союзником президента Майи Санду, которая на этой неделе обвинила Кремль в планировании государственного переворота с целью установления пророссийского правительства в Молдове. Ранее он занимал должности министра внутренних дел и советника президента по безопасности.

В четверг Речан изложил свои планы в отношении Молдовы перед парламентом, пообещав продвигать вхождение Молдовы в ЕС, прежде чем явное большинство законодателей проголосовало за его назначение премьер-министром.



“Мы продвигаемся вперед по пути интеграции с ЕС не только для галочки. Мы действительно считаем, что это отвечает интересам наших граждан”, – сказал Речан, которого поддерживает проевропейская Партия действия и солидарности президента Санду, имееющая сильное парламентское большинство. “Мы хотим построить ЕС здесь, дома, в Молдове”.



Речан также заявил, что его правительство будет работать над урегулированием замороженного конфликта в Приднестровье, где дислоцировано около 1500 российских военнослужащих.



“Наша цель – мирным путем решить приднестровскую проблему и навсегда вывести российские войска с нашей территории”, – сказал он.