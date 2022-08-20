



В МО РФ вновь заговорили о мотивах "спецоперации": угрожали безопасности РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вновь заговорил о мотивах "спецоперации". По его словам, Россия пошла на такой шаг из-за угроз для ее безопасности, созданных правительством Украины.



"На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан "ДНР" и "ЛНР". Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России", - сказал Шойгу.