



В МО РФ похвастались трофеями, полученными от "вагнеровцев"

Наемники ЧВК "Вагнер" передали Министерству обороны РФ почти все свои боеприпасы и военную технику.



По данным российского оборонного ведомства, было получено от "вагнеровцев" более двух тысяч единиц техники.



В частности, речь идет о танках Т-90, Т-80, Т-72Б3, РСЗО "Град", "Ураган", ЗРК "Панцирь", самоходных артиллерийских установках 2С1 "Гвоздика" 122-мм, 2С3 "Акация" 152-мм, 2С5 "Гиацинт" 152-мм, 2С4 "Тюльпан" 240-мм, гаубицах, минометных комплексах и прочем.



Более того, МО РФ изъяло у наемников Евгения Пригожина свыше 2,5 тысяч тонн боеприпасов и порядка 20 тысяч единиц стрелкового оружия. Уточняется, что несколько десятков единиц военной техники в боевых условиях не применялись.