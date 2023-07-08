



В мире ликвидировали все химическое оружие

В мире уничтожены все запасы химического оружия, заявленные государствами-участниками Конвенции о запрете химического оружия. Об этом накануне сообщила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).



Отмечается, что последний химический боеприпас из заявленных запасов химического оружия США был безвозвратно уничтожен 7 июля на заводе по уничтожению химических веществ Blue Grass в Кентукки.



"Я приветствую все государства-участники, и в данном случае Соединенные Штаты Америки, с этим большим достижением для международного сообщества… Это критически важный шаг к достижению миссии по окончательной ликвидации всего химического оружия", – заявил генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас.



Конвенция о запрете химического оружия – международный договор в рамках ООН в области контроля вооружений, имеющий целью полный запрет производства и использования химического оружия ввиду его вреда для окружающей среды и здоровья человека, а также определяет обязательства государств-участников в этой сфере. Она вступила в силу 29 апреля 1997 года. Подписавшие страны были обязаны уничтожить свои запасы химического оружия до 30 сентября 2023 года.



Почти все страны мира присоединились к Конвенции о запрете химического оружия. За масштабные усилия по ликвидации химического оружия ОЗХО получил Нобелевскую премию мира 2013 года.



