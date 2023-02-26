



"В мире есть справедливость". Израильский профессор радуется теракту в Хавара

"В мире есть справедливость". Израильский профессор радуется теракту в Хавара



Израильский профессор “политических наук” Барак Мендельсон выразил удовлетворение в связи с расстрелом двух израильтян в Хавара.



Мендельсон написал в твиттер: “У меня не разбито сердце. Если что, я чувствую, что, возможно, в мире есть доля справедливости, если иногда даже насильники и военные преступники получают заслуженное наказание”.



Не удовлетворившись этим, профессор через час добавил, комментируя новость о том, что отец и мать погибших просят молиться за их сыновей: “Жаль, что не нашелся палестинец, который ликвидировал бы и эту банду преступников”.