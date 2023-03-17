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В Минобороны Украины появится отдел международного права
17.03.2023 18:46 Раиса Вовк

В Минобороны Украины появится отдел международного права

В Министерстве обороны Украины анонсировали создание отдела международного права. Он, в частности, поможет расследовать военные преступления россиян. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. 

"Мы создаем отдел международного права в Минобороны. Он будет способствовать расследованию военных преступлений России, внедрению норм международного гуманитарного права, правил ЕС и стандартов НАТО. Соблюдение международного права - это то, что отличает демократическое государство от правового нигилиста", - отметил министр.

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