



В Минобороны Украины появится отдел международного права

В Министерстве обороны Украины анонсировали создание отдела международного права. Он, в частности, поможет расследовать военные преступления россиян. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.



"Мы создаем отдел международного права в Минобороны. Он будет способствовать расследованию военных преступлений России, внедрению норм международного гуманитарного права, правил ЕС и стандартов НАТО. Соблюдение международного права - это то, что отличает демократическое государство от правового нигилиста", - отметил министр.