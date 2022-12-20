



В МИДе Чехии появится спецотдел по антироссийским санкциям

Министерство иностранных дел Чехии откроет специальный отдел, который будет заниматься антироссийскими санкциями.



Об этом заявил глава министерства Ян Липавский, передает Czech Radio.



Отмечается, что в Чехии недавно был принят закон, который позволит вводить санкции против лиц, которые не были внесены в санкционные списки Европейского союза.



При этом Липавский не уточнил, когда именно Чехия планирует введение конкретных санкций в отношении граждан России и компаний из РФ. Однако, министр подчеркнул, что списки, которые составит МИД, будет утверждать чешское правительство.