



В МИД Украины рассказали о ситуации с украинцами в Израиле

Министерство иностранных дел Украины все еще проверяет информацию о возможной гибели украинки в результате атаки террористов ХАМАС на Израиль.



Информацию об этом подтвердил спикер МИД Олег Николенко.



"Продолжается работа по получению официального подтверждения возможной смерти 1 гражданки Украины. Информация о других пострадавших украинцах пока не поступала", - сообщил он.



По словам Николенко, в Израиле работает оперативный штаб для украинцев. За сутки удалось разыскать одного гражданина, который пропал на юге страны. Украинской семье также оказали помощь в эвакуации из Ашкелона, где продолжаются бои с террористами. Более того, на фоне отмена рейсов временной жилье нашли еще двум семьям. Всего было обработано 80 обращений украинцев.



Также ведомство поддерживает связь с украинцами, которые находятся в Газе. Прорабатывается маршрут для их эвакуации. Николенко напомнил, что украинцы могут связаться с посольством в Израиле по телефону +972 546 676 782, а также с дипучреждением в Рамалле - +972 59 823 93 99.