



В МИД России вызвали временного поверенного в делах Израиля в Москве

В МИД России вызвали временного поверенного в делах Израиля в Москве Ронена Крауса в связи с высказываниями израильского посла в Киеве Михаила Бродского.



Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.



«Внимание израильского представителя было привлечено к публичным высказываниям посла Израиля в Киеве М. Бродского, в подаче которого процесс обеления бывших пособников нацистов на Украине остановить невозможно и взаимодействие с украинскими властями не следует увязывать с темой героизации С. Бандеры и его сторонников», — заявили в российском МИД.



Израильский посол ранее заявил, что Израилю не нравятся поддерживавшие идеологию нацизма Степан Бандера и Роман Шухевич, «но для большинства украинцев — это герои, которые боролись за независимость».