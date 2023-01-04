



В МИД России предостерегли от попыток оттеснить РФ с Ближнего Востока

Любые попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока и повлиять на ее отношения со странами региона обречены на провал. Об этом 4 января заявил спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.



"Убежден, что любые попытки оттеснить Россию из региона, повлиять на ее отношения с регионалами, выключить из процесса решения палестино-израильского или любого другого ближневосточного кризиса представляют собой политический нонсенс и обречены на провал", — сказал он в интервью "РИА Новости".



Сафронков отметил, что Соединенные Штаты Америки самоустраняются в работе "квартета" по ближневосточному урегулированию, в который входят Евросоюз, Россия, США и ООН. По его словам, таким образом Вашингтон хочет полностью "приватизировать" арабо-израильское досье. Однако попытка единолично "разрубить столь сложные конфликтные узлы" является невыполнимой миссией, подчеркнул спецпредставитель МИД РФ.