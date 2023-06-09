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япония украина
09.06.2023 15:22 Алина Груднева

В МИД РФ вызвали японского посла "на ковер" из-за помощи страны Украине

Министерство иностранных дел России вызвало японского посла Тоехису Кодзуки для дачи разъяснений из-за помощи, предоставляемой его страной, Украине.

Об этом говорится в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В частости, в РФ обвинили Японию в поставках оружия, которое Украина якобы использует для атак на российские регионы, находящиеся на границе. Москва предупреждает Токио о том, что продолжающаяся помощь Киеву загонит "двусторонние отношения в опасный тупик".

"Администрация премьер-министра Кишиды должна быть готова разделить ответственность за гибель мирного населения, в том числе в приграничных областях России, в результате преступных действий украинских террористов, активно использующих военную технику, предоставляемую Киеву", - сказали в МИД РФ.
 

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