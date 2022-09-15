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В МИД РФ оскорблены отсутствием приглашения на похороны Елизаветы II
15.09.2022 20:43 Алина Груднева

В МИД РФ оскорблены отсутствием приглашения на похороны Елизаветы II

В министерстве иностранных дел России оскорблены тем, что не получили приглашения на похороны королевы Елизаветы II.

 
По данным МИД, это - "безнравственный и кощунственный поступок".
 
"Приходится констатировать, что объединительный образ Королевы Елизаветы II, которая за время своего правления принципиально не вмешивалась в политику, не стал препятствием для разделяющих выпадов Лондона, подчиненных решению собственных конъюнктурных задач", — сказано в заявлении. 
 

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