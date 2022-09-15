



В МИД РФ оскорблены отсутствием приглашения на похороны Елизаветы II

В министерстве иностранных дел России оскорблены тем, что не получили приглашения на похороны королевы Елизаветы II.

По данным МИД, это - "безнравственный и кощунственный поступок".

"Приходится констатировать, что объединительный образ Королевы Елизаветы II, которая за время своего правления принципиально не вмешивалась в политику, не стал препятствием для разделяющих выпадов Лондона, подчиненных решению собственных конъюнктурных задач", — сказано в заявлении.