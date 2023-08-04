



В МИД рассказали, сколько израильтян в Эфиопии вышли на связь

Министерство иностранных дел Израиля провело оценку ситуации в связи с объявлением чрезвычайного положения в Эфиопии.



По данным МИД, на связь вышли примерно 50 израильтян, которые находятся в стране.



Уточняется, что представители ведомства постоянно контактируют с местными властями, чтобы выяснить, когда граждане Израиля смогут покинуть охваченные боевыми действиями районы.



"Я призываю израильтян, находящихся в этом районе, оставаться на месте. Будьте осторожны и поддерживайте связь с Министерством иностранных дел и посольством Израиля", - сказал глава МИД Эли Коэн.