Новости » Политика
В МИД рассказали, сколько израильтян в Эфиопии вышли на связь
04.08.2023 19:35 Алина Груднева

В МИД рассказали, сколько израильтян в Эфиопии вышли на связь

Министерство иностранных дел Израиля провело оценку ситуации в связи с объявлением чрезвычайного положения в Эфиопии.

По данным МИД, на связь вышли примерно 50 израильтян, которые находятся в стране.

Уточняется, что представители ведомства постоянно контактируют с местными властями, чтобы выяснить, когда граждане Израиля смогут покинуть охваченные боевыми действиями районы.

"Я призываю израильтян, находящихся в этом районе, оставаться на месте. Будьте осторожны и поддерживайте связь с Министерством иностранных дел и посольством Израиля", - сказал глава МИД Эли Коэн.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы