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В МИД Израиля отреагировали на надругательство над флагом на фестивале Sziget
15.08.2022 18:20 Александр Юзовский

В МИД Израиля отреагировали на надругательство над флагом на фестивале Sziget

МИД Израиля отреагировал на вызывающий поступок солисток испанской группы Tribade, которые осквернили израильский флаг на одном из самых популярных фестивалей музыки в Европе.

Об инциденте сообщил 12 канал.

"Представители нашего посольства были шокированы актом вандализма, и потребовали разъяснений от организаторов фестиваля. Министерство иностранных дел следит за развитием ситуации", – сообщили из МИД редакции 12 канала.

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