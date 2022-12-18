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В МИД Франции недовольны депортацией террориста из Израиля
18.12.2022 13:12 Алина Груднева

В МИД Франции недовольны депортацией террориста из Израиля

Депортированный сегодня утром, 18 декабря, террорист Салах Хамури прибыл в Париж.

 
По данным Ynet, в аэропорту его ждали десятки пропалестинских активистов.
 
Министерство иностранных дел Франции осудило решение израильских властей депортировать террориста.
 
"Хамури находился под административным арестом в израильской тюрьме с марта без официального обвинения и вопреки закону. Мы осуждаем решение израильских властей депортировать Хамури во Францию", - сказано в заявлении МИД.
 
По данным внешнеполитического ведомства, с момента его ареста Париж сделал все, что в его силах, чтобы обеспечить соблюдение прав Хамури.

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