



В МИД Франции недовольны депортацией террориста из Израиля

Депортированный сегодня утром, 18 декабря, террорист Салах Хамури прибыл в Париж.

По данным Ynet, в аэропорту его ждали десятки пропалестинских активистов.

Министерство иностранных дел Франции осудило решение израильских властей депортировать террориста.

"Хамури находился под административным арестом в израильской тюрьме с марта без официального обвинения и вопреки закону. Мы осуждаем решение израильских властей депортировать Хамури во Францию", - сказано в заявлении МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, с момента его ареста Париж сделал все, что в его силах, чтобы обеспечить соблюдение прав Хамури.