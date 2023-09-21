



В Мексике впервые может стать президентом женщина-еврейка

Мексика может избрать свою первую женщину-президента в следующем году. Двумя ведущими кандидатами в опросах на выборах 2024 года являются Клаудия Шейнбаум, бывший мэр Мехико, и Сочитль Гальвес, сенатор, представляющий правоцентристский оппозиционный блок.



Опросы общественного мнения указывают на еще один факт – Шейнбаум, которая в настоящее время является фаворитом президентской гонки, также может стать первым президентом страны еврейского происхождения.



В этом месяце 61-летняя Шейнбаум была объявлена кандидатом от левой партии “Морена”, которую возглавляет уходящий президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. С тех пор ее импульс только увеличился – согласно опросу, проведенному газетой El Pais, ее поддерживают 47% избирателей, а Гальвес, ее ближайший конкурент, набрал 30%.



В случае избрания Шейнбаум пополнит ряды немногих евреев за пределами Израиля, которые были избраны на высший пост своей страны, в том числе Джанет Джаган из Гайаны, Рикардо Мадуро из Гондураса, Педро Пабло Кучински из Перу и Владимира Зеленского из Украины. Шейнбаум также, вероятно, станет первым евреем в истории, который возглавит страну с населением более 50 миллионов человек.



