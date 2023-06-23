



В Марокко отложили форум США, Израиля и арабских стран из-за “повестки дня”

Долгожданный саммит высокопоставленных дипломатов из Израиля, США и нескольких арабских стран был отложен, по крайней мере, до конца лета, подтвердила принимающая сторона Марокко в пятницу, сославшись на необходимость “соответствующего политического контекста” на фоне эскалации “поселенческой активности” в Иудее и Самарии и “антипалестинское насилие”.



Министр иностранных дел Насер Бурита подчеркнул, что Рабат по-прежнему намерен провести вторую министерскую встречу Негевского форума, чтобы способствовать “диалогу и снизить напряженность”, через несколько дней после того, как израильские и американские официальные лица заявили The Times of Israel, что встреча была сорвана из-за попыток наращивать строительство поселения в Иудее и Самарии.



“Есть проблемы с повесткой дня и политическим контекстом, которые не позволили провести эту встречу летом”, – сказал Бурита во время выступления для прессы в пятницу в Рабате.



Встреча министров иностранных дел Израиля, ОАЭ, Бахрейна, Марокко, Египта и США изначально планировалась на март, но несколько раз откладывалась из-за эскалации напряженности между израильтянами и палестинцами, а также дискомфорта среди арабских участников из-за правого правительства Биньямина Нетаниягу.



Бурита не стал подробно рассказывать об отсрочке, но выразил несогласие Марокко со всеми односторонними действиями в израильско-палестинском конфликте, “особенно с теми, которые предпринял Израиль”.



Он также осудил контртеррористический рейд, который ЦАХАЛ провел в Дженине в понедельник, в результате которого погибли шесть палестинцев, в том числе мирные жители.



Министр иностранных дел не упомянул о террористическом нападении палестинцев, совершенном во вторник возле поселения Эли, в результате которого погибли четыре израильтянина.



Вместо этого он выразил “полную солидарность королевства с палестинским народом” и его поддержку решения о создании двух государств, основанного на принципах, существовавших до 1967 года.

