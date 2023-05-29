



В Махане Мамлахти Лапида обозвали "конокрадом"





Источник в Махане Мамлахти прокомментировал инициативу Яира Лапида по назначению Карин Эльхарар представителем оппозиции в комитет по назначению судей.



Источник заявил: "Лапид пытается запрячь лошадей перед телегой и ставит под угрозу большой маневр, над которым мы работали в резиденции президента. Согласно заключению, которое было сформировано, коалиция выставит только одного кандидата и проведет выборы 14 июня. Спикер Кнессета еще не объявил дату выборов и крайний срок подачи кандидатуры, как это требуется для подведения итогов, но Лапиду было важно "украсть лошадей" и объявить кандидатуру от своего имени без согласования с другими членами оппозиции".