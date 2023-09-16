В МАГАТЭ возмущены отказом Ирана допустить инспекторов на ядерные объекты
Иран в очередной раз отказался в выдаче разрешения инспекторам МАГАТЭ посетить ядерные объекты.
Глава агентства ООН по атомной энергии Рафаэль Гросси осудил это решение.
"Это противоречит сотрудничеству между МАГАТЭ и Ираном", - заявил Гросси.
Что примечательно, Иран уже далеко не первый раз отказываться допускать инспекторов на свои ядерные объекты. Это связывают с тем, что Исламская Республика наращивает производство обогощенного сверх нормы урана.