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В МАГАТЭ возмущены отказом Ирана допустить инспекторов на ядерные объекты
16.09.2023 19:00 Алина Груднева

В МАГАТЭ возмущены отказом Ирана допустить инспекторов на ядерные объекты

Иран в очередной раз отказался в выдаче разрешения инспекторам МАГАТЭ посетить ядерные объекты.

Глава агентства ООН по атомной энергии Рафаэль Гросси осудил это решение.

"Это противоречит сотрудничеству между МАГАТЭ и Ираном", - заявил Гросси. 

Что примечательно, Иран уже далеко не первый раз отказываться допускать инспекторов на свои ядерные объекты. Это связывают с тем, что Исламская Республика наращивает производство обогощенного сверх нормы урана.

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