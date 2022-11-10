Новости » Политика
В МАГАТЭ озабочены разработкой Ираном гиперзвуковой ракеты
10.11.2022 15:58 Алина Груднева

В МАГАТЭ озабочены разработкой Ираном гиперзвуковой ракеты

Заявление Ирана о разработке гиперзвуковой ракеты усиливает "озабоченность" ядерной программой страны.

 
Такое заявление в комментарии для AFP сделал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в кулуарах климатического саммита COP27 в Шарм-эль-Шейхе.
 
"Все эти заявления усиливают озабоченность и повышают внимание общественности к иранской ядерной программе", — заявил Гросси.
 
Ранее генерал Корпуса стражей исламской революции заявил, что Исламская Республика разработала гиперзвуковую ракету, способную преодолевать все системы обороны.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы