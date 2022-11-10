



В МАГАТЭ озабочены разработкой Ираном гиперзвуковой ракеты

Заявление Ирана о разработке гиперзвуковой ракеты усиливает "озабоченность" ядерной программой страны.

Такое заявление в комментарии для AFP сделал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в кулуарах климатического саммита COP27 в Шарм-эль-Шейхе.

"Все эти заявления усиливают озабоченность и повышают внимание общественности к иранской ядерной программе", — заявил Гросси.

Ранее генерал Корпуса стражей исламской революции заявил, что Исламская Республика разработала гиперзвуковую ракету, способную преодолевать все системы обороны.