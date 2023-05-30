



СМИ: на Западе партия Маоза была бы определена как группа ненависти

Израильский журналист Надав Эяль в издании Yedioth Ahronoth призывает чиновников Министерства образования и всех других государственных служащих отказаться от сотрудничества с Маозом и его Управлением еврейской идентичности.



Популярный обозреватель утверждает, что "в любой западной стране партия Ави Маоза была бы определена как группа ненависти".



Эяль пишет: "Когда сталкиваешься с подобными событиями, возможен только один ответ: отказ. Маоз и Ноам обвиняют всех и каждого в том, что они являются "агентами перемен" на службе "постмодернизма". Они не имеют ни малейшего представления о том, что такое постмодернизм, но это несущественно; они - агенты ненависти. А перед лицом агентов ненависти моральный императив состоит в том, чтобы отказаться. Мы должны требовать этого от государственных служащих на всех уровнях. Они не должны соглашаться ни на какие действия, над которыми развевается черный флаг "идентификации" и "отслеживания" в духе Маккарти. Директора школ, руководители Министерства образования, директора отделов, юрисконсульты: вы - государственные служащие. Вы служите всему обществу - евреям и арабам, ЛГБТК, правым и левым, религиозным и светским. Опасность, которую представляет Маоз, угрожает не светскости, а порядочности. Мы не можем ничего ожидать от Нетаниягу, который готов продать все ради еще одного голоса в Кнессете. Но у нас есть ожидания от порядочных людей".