



В Лондоне выдан ордер на арест жены Ротенберга

Высокий суд Лондона выдал ордер на арест бывшей жены российского миллиардера Аркадия Ротенберга Натальи Ротенберг, против которой подала иск британская юридическая фирма Candey, ранее представлявшая ее интересы. Как сообщила газета, инстанция приняла такое решение после того, как ответчица 20 апреля не явилась на судебное заседание.



Адвокатская фирма пытается взыскать с Натальи Ротенберг £11,5 тысячи, которые та осталась должна юристам Candey, отказавшись от их услуг. Они представляли экс-супругу российского олигарха, когда та пыталась отсудить у своего бывшего мужа поместье в графстве Суррей. Суд изначально встал на сторону Натальи Ротенберг, но при повторном рассмотрении адвокатам не удалось доказать, что зарегистрированная на офшорную компанию недвижимость принадлежит российскому бизнесмену.