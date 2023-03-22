



В Лондоне состоятся протесты против Нетаниягу

На этой неделе по всему Лондону были расклеены объявления на иврите с призывом к израильским эмигрантам провести демонстрацию против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, который посетит Великобританию с официальным визитом.



В частности, состоится акция протест против правовой реформы в Израиле. Ожидается, что на демонстрации выйдут сотни человек.



Как сообщалось ранее, Нетаниягу в пятницу встретится с британским коллегой Риши Сунаком, чтобы обсудить противодействие иранской угрозе.



Также он намерен встретиться с министром внутренних дел Великобритании Суэллой Браверман. 25 марта Нетаниягу вылетит из Лондона, чтобы вернуться в Израиль рано утром, в воскресенье.