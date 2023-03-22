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В Лондоне состоятся протесты против Нетаниягу
22.03.2023 21:49 Алина Груднева

В Лондоне состоятся протесты против Нетаниягу

На этой неделе по всему Лондону были расклеены объявления на иврите с призывом к израильским эмигрантам провести демонстрацию против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, который посетит Великобританию с официальным визитом.

В частности, состоится акция протест против правовой реформы в Израиле. Ожидается, что на демонстрации выйдут сотни человек.

Как сообщалось ранее, Нетаниягу в пятницу встретится с британским коллегой Риши Сунаком, чтобы обсудить противодействие иранской угрозе.

Также он намерен встретиться с министром внутренних дел Великобритании Суэллой Браверман. 25 марта Нетаниягу вылетит из Лондона, чтобы вернуться в Израиль рано утром, в воскресенье.

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