



В Лондоне состоится встреча по поводу военных преступлений РФ

Министры юстиции со всего мира соберутся в Лондоне, чтобы обсудить поддержку, предлагаемую Международному уголовному суду в расследовании военных преступлений в Украине.



Об этом сообщает правительство Великобритании.



Встреча состоится в марте. Ее проведут министр юстиции Великобритании Доминик Рааб и его голландский коллега Дилан Есилгоз-Зегериус. Также на мероприятии будет присутствовать главный прокурор МУС Карим Хан.



"Спустя почти год после незаконного вторжения международное сообщество должно оказать самую решительную поддержку МУС, чтобы военные преступники могли быть привлечены к ответственности за зверства, свидетелями которых мы являемся", — сказал Рааб.



Мероприятие будет направлено на увеличение финансовой и практической поддержки МУС.