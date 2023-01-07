В Лондоне состоится встреча по поводу военных преступлений РФ
Министры юстиции со всего мира соберутся в Лондоне, чтобы обсудить поддержку, предлагаемую Международному уголовному суду в расследовании военных преступлений в Украине.
Об этом сообщает правительство Великобритании.
Встреча состоится в марте. Ее проведут министр юстиции Великобритании Доминик Рааб и его голландский коллега Дилан Есилгоз-Зегериус. Также на мероприятии будет присутствовать главный прокурор МУС Карим Хан.
"Спустя почти год после незаконного вторжения международное сообщество должно оказать самую решительную поддержку МУС, чтобы военные преступники могли быть привлечены к ответственности за зверства, свидетелями которых мы являемся", — сказал Рааб.
Мероприятие будет направлено на увеличение финансовой и практической поддержки МУС.