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В Лондоне состоится встреча по поводу военных преступлений РФ
07.01.2023 16:37 Алина Груднева

В Лондоне состоится встреча по поводу военных преступлений РФ

Министры юстиции со всего мира соберутся в Лондоне, чтобы обсудить поддержку, предлагаемую Международному уголовному суду в расследовании военных преступлений в Украине.

Об этом сообщает правительство Великобритании.

Встреча состоится в марте. Ее проведут министр юстиции Великобритании Доминик Рааб и его голландский коллега Дилан Есилгоз-Зегериус. Также на мероприятии будет присутствовать главный прокурор МУС Карим Хан.

"Спустя почти год после незаконного вторжения международное сообщество должно оказать самую решительную поддержку МУС, чтобы военные преступники могли быть привлечены к ответственности за зверства, свидетелями которых мы являемся", — сказал Рааб.

Мероприятие будет направлено на увеличение финансовой и практической поддержки МУС.

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