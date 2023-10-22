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В Лондоне проведут митинг с призывом освободить заложников
22.10.2023 13:07 Алина Груднева

В Лондоне проведут митинг с призывом освободить заложников

Днем, 22 октября, в центре Лондона пройдет масштабный митинг с призывом вернуть заложников, удерживаемых террористами в Газе.

На мероприятии будет усилена охрана из опасений провокаций после того, как накануне около 100 тысяч человек устроили беспорядки на пропалестинской демонстрации.

Министр иммиграции Великобритании Роберт Дженрик в комментарии Sky News пообещал, что полиция сделает "все возможное" для защиты евреев в Соединенном Королевстве.

По статистике полиции, в октябре количество сообщений об антисемитских инцидентах возросло в 13 раз.

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