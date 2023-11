В Лондоне прошла масштабная акция против антисемитизма

В субботу, 26 ноября, в центре Лондона прошла масштабная акция протеста против антисемитизма, уровень которого во всем мире резко поднялся после начала войны в Израиле.



По оценкам полиции, на мероприятия пришли около 60 тысяч человек, в том числе, политики и знаменитости.



В частности, на марше был замечен бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.



Не обошлось и без задержаний. На мероприятии был арестован основатель ультраправой организации "Лига английской обороны" Томми Робинсон.

In London 20 police officers arrest the British patriot Tommy Robinson. The same police officers who failed to arrest Muslim immigrants shouting Islamic Jihad. Tommy Robinson is guilty of being Christian, white and European. pic.twitter.com/kAyVPJG7Ro