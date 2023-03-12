



В Лондоне проходит акция протеста против израильской судебной реформы

Сотни людей вышли на акцию протеста на площади Парламента в Лондоне, чтобы выступить против радикального плана израильского правительства по реформе судебно-правовой системы.

Hundreds currently demonstrating in London's Parliament Square in solidarity with the hundreds of thousands who have been protesting in Israel against @netanyahu's judicial overhaul pic.twitter.com/8hOmZy5rEK — Raoul Wootliff (@RaoulWootliff) March 12, 2023

עכשיו 14:39 שעון לונדון פרלמנט כיכר pic.twitter.com/rYrs4hMn2j — Ronit Farber (@FarberRonit) March 12, 2023

Hundreds of Israelis protested outside the Israeli embassy in London , calling for Israel’s ‘democracy’ to be saved.



the new government in Israel potentially lead to the cancelling of democracy all together in Israel#IsraelDemocracyUnderAttack 🆘

pic.twitter.com/rXAB8TYmmW — 🕊📲ภ𝒾¢ķ千𝕀ⓝ𝕕𝕖ⓡ 🇮🇱🦋🇺🇸 (@grandmom_i) March 12, 2023

С плакатами на иврите и английском, гласящими: "Правительство преступников не будет назначать судей", "Руки прочь от БАГАЦ" и "Израильтяне за будущее Израиля", протестующие скандируют "демократия", а некоторые появляются в костюмах из "Рассказа служанки", которые стали отличительной чертой протестов в Израиле.