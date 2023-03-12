В Лондоне проходит акция протеста против израильской судебной реформы
Сотни людей вышли на акцию протеста на площади Парламента в Лондоне, чтобы выступить против радикального плана израильского правительства по реформе судебно-правовой системы.С плакатами на иврите и английском, гласящими: "Правительство преступников не будет назначать судей", "Руки прочь от БАГАЦ" и "Израильтяне за будущее Израиля", протестующие скандируют "демократия", а некоторые появляются в костюмах из "Рассказа служанки", которые стали отличительной чертой протестов в Израиле.