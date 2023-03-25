В Лондоне продолжаются протесты против Нетаниягу
Днем, 25 марта, возле отеля в Лондоне, где остановился премьер-министр Биньямин Нетаниягу, продолжились акции протеста против правовой реформы.
По данным Ynet, у черного входа стоят около 20 демонстрантов.
Израильтяне, живущие в Лондоне, свистят и скандируют: "Весь мир знает, что Биби преступник".
Акции протеста в британской столице стартовали накануне, когда прибыл Нетаниягу с официальным визитом.
Сначала демонстранты стояли перед официальной резиденцией главы британского правительства Риши Сунака на Даунинг-стрит, 10. Вечером они подтянулись к отелю, где Нетаниягу остановился вместе со своей супругой.