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В Лондоне продолжаются протесты против Нетаниягу
25.03.2023 15:46 Алина Груднева

В Лондоне продолжаются протесты против Нетаниягу

Днем, 25 марта, возле отеля в Лондоне, где остановился премьер-министр Биньямин Нетаниягу, продолжились акции протеста против правовой реформы.

По данным Ynet, у черного входа стоят около 20 демонстрантов.

Израильтяне, живущие в Лондоне, свистят и скандируют: "Весь мир знает, что Биби преступник".

Акции протеста в британской столице стартовали накануне, когда прибыл Нетаниягу с официальным визитом.

Сначала демонстранты стояли перед официальной резиденцией главы британского правительства Риши Сунака на Даунинг-стрит, 10. Вечером они подтянулись к отелю, где Нетаниягу остановился вместе со своей супругой.

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