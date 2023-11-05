



В Лондоне арестованы участники пропалестинской акции протеста



Во время акции протеста в поддержку "Палестины", которая прошла в Лондоне 4 ноября, в результате столкновений с полицией, были задержаны 11 человек. На кадрах, распространяемых в социальных сетях, видно, как вспыхивают драки и запускаются фейерверки в сторону полиции.



Многие протестующие активно поддерживали ХАМАС, а стоит отметить, что эта организация в Великобритании зарегистрирована как террористическая и ее поддержка может привести к тюремному заключению сроком на 14 лет в соответствии с британским законом о терроризме.



Гэри Монд, председатель Национальной еврейской ассамблеи Великобритании, заявил в интервью газете Post, что "насилие на сегодняшней демонстрации в сочетании с очевидной поддержкой ХАМАСа сделало более убедительными доводы в пользу запрета будущих акций такого рода".

