В Лондоне 20 полицейских арестовали аж одного белого демонстранта

Вчера в Лондоне во время антиисламских протестов 20 полицейских были заняты арестом британского патриота Томми Робинсона. Те же самые полицейские, которым не удалось арестовать иммигрантов-мусульман, выкрикивающих “Исламский джихад”. Томми Робинсон виновен в том, что он христианин, белый и европеец.



In London 20 police officers arrest the British patriot Tommy Robinson. The same police officers who failed to arrest Muslim immigrants shouting Islamic Jihad. Tommy Robinson is guilty of being Christian, white and European.