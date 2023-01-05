



В Ливии анонсировали новую Дорожную карту урегулирования кризиса в стране

Спикер Палаты представителей Ливии в Тобруке Акиле Салех и председатель Высшего государственного совета Ливии Халид аль-Мишри анонсировали Дорожную карту по урегулированию кризиса в стране.



Соответствующее заявление было озвучено по итогам трёхсторонней встречи в Каире с участием спикера парламента Египта Ханафи Джебали.

“В стране должна быть единая централизованная структура власти, что является залогом выборов на всей территории страны”, – сказал Салех.



По его словам, с целью определения новых шагов будут сформированы механизмы по Ливии, подобные тому, что были созданы в Женеве.

Политик сообщил, что новая Дорожная карта представляет собой не отдельно взятую статью, а нормативный акт.



“Все необходимые процедуры будут приняты с учетом позиции сторон. Речь идет также о логическом завершении выборных процессов, слиянии структур и т.д.”», – сказал Салех.



Спикер подчеркнул, что позиции конфликтующих сторон в Ливии сближаются, и это касается скорейшего проведения парламентских и президентских выборов.



“Выборы, которые поставят точку в урегулировании ливийского кризиса, состоятся в самое ближайшее время, как только мы будем готовы с точки зрения безопасности, организации и логистики»”, – добавил он.



Председатель Высшего государственного совета Ливии Халид аль-Мишри в свою очередь подтвердил работу над Дорожной картой. По его словам, к процессу привлечены и представители ООН. Об итогах будет объявлено на встрече, которая состоится в Ливии в ближайшее время, сообщил Мишри.