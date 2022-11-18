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В Ливане заявили, что "всегда открыты" для сотрудничества с Россией
18.11.2022 18:10 Ольга Белозерова

В Ливане заявили, что "всегда открыты" для сотрудничества с Россией

Министр обороны Ливана Морис Салим заявил, что его государство всегда открыто для большего сотрудничества с Россией.

В интервью с РИА Новости Салим отметил, что Россия "всегда поддерживала Ливан" на разных этапах развития, оказывала помощь "во время кризисов и трагических событий".

"Отношения развивались и в вопросах, касающихся военной области и области безопасности на самых разных уровнях. Ливан всегда остается открытым для большего сотрудничества", - заявил Морис Салим. 

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