Новости » Политика
В Ливане задержали американского еврея по подозрению в шпионаже
20.09.2022 17:16 Александр Юзовский

В Ливане задержали американского еврея по подозрению в шпионаже

В Ливане задержали американского еврея по подозрению в шпионаже в пользу Израиля.

Согласно информации The Jerusalem Post, перед приездом в Ливан 20-летний гражданин США посещал ешиву в Иерусалиме. Он въехал в Ливан по американскому паспорту с израильским штампом и был задержан, хотя об этом не объявляли публично, поскольку на Ливан давили официальные лица США и члены Конгресса, настаивающие на освобождении американца. Спустя пару дней его отпустили.

После освобождения мужчина отправился в Объединенные Арабские Эмираты.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы