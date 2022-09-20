



В Ливане задержали американского еврея по подозрению в шпионаже

В Ливане задержали американского еврея по подозрению в шпионаже в пользу Израиля.



Согласно информации The Jerusalem Post, перед приездом в Ливан 20-летний гражданин США посещал ешиву в Иерусалиме. Он въехал в Ливан по американскому паспорту с израильским штампом и был задержан, хотя об этом не объявляли публично, поскольку на Ливан давили официальные лица США и члены Конгресса, настаивающие на освобождении американца. Спустя пару дней его отпустили.



После освобождения мужчина отправился в Объединенные Арабские Эмираты.

