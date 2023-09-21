



В Ливане арестованы израильские шпионы

Силы безопасности Ливана арестовали вчера вечером в городе Цур двух молодых людей, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем, сообщило сегодня утром радио "Голос Ливана" со ссылкой на источники в органах безопасности.



По словам источников, эти двое принимали участие в "шпионской сети, работающей на израильского врага", причем один из них даже принадлежал к "известной партии". По данным источников, имя одного из подозреваемых - Исмаил.



Источники также сообщили, что силы безопасности сотрудничали с силами Хизбаллы с целью выявления дополнительных оперативников, участвовавших в шпионской сети в пользу Израиля. Источники сообщили, что ведется розыск еще нескольких человек, некоторые из которых являются членами Хизбаллы и несколько лет назад воевали в Сирии.