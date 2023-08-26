



В Ливане арестовали "русского агента Моссада"



Вслед за заявлением в Ливане об аресте "членов израильской шпионской сети" близкая к Хизбалле газета "Аль-Ахбар" сообщила о том, что силы безопасности страны арестовал российского гражданина вместе с его супругой при попытке покинуть Ливан через аэропорт Бейрута.



Согласно сообщению, аппарат безопасности Хизбаллы сотрудничал с службами безопасности Ливана после того, как была получена информация о передвижении одного из иностранных граждан в квартале Дахия в Бейруте - главном оплоте организации Хизбалла.



В публикации также утверждалось, что задержанный посетил Ливан в последние дни праздника Ашура и гулял по кварталам Дахии. В какой-то момент он вызвал подозрение, и сотрудники службы безопасности проследили за ним до гостиницы, где он остановился, и до аэропорта, пока он не был арестован.



В ходе расследования россиянин признался, что был завербован израильской разведкой и получил инструкции по поездке в Ливан, при этом он был снабжен картами объектов Хизбаллы. Также было заявлено, что от него требовалось фотографировать определенные места, он признался, что неоднократно посещал Дахию, и рассказал, что занимался сбором материалов для сопоставления с предыдущей информацией, полученной от своих работодателей.