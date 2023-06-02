



В Ливане 5 членов “Хизбаллы” обвиняются в убийстве миротворца ООН

В четверг ливанский судья обвинил пятерых членов террористической организации "Хизбалла", из которых только один находится под стражей, в убийстве ирландского миротворца в декабре прошлого года, сообщает AFP.



23-летний рядовой Шон Руни был убит, а трое других получили ранения 14 декабря, когда их автомобиль Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) подвергся нападению возле деревни Аль-Акбия, оплота “Хизбаллы” на юге Ливана.



Фади Саван, следственный судья военного трибунала по этому делу, вынес 30-страничный обвинительный акт, в котором пять членов “Хизбаллы” обвиняются в “создании группы злоумышленников для совершения преступления”, сообщил AFP ливанский судебный чиновник.



Мохаммад Айяд, который находится под стражей с тех пор, как “Хизбалла“ передала его армии в декабре, обвиняется вместе с четырьмя другими членами группы в “умышленном убийстве“, сказал чиновник.



По ливанскому законодательству такие преступления караются смертной казнью, сказал он, добавив, что Саван передал их в военный суд и передал обвинительное заключение UNIFIL.



UNIFIL действуют как буфер между Ливаном и Израилем и действуют вблизи границы. Он работает над выполнением резолюции 1701 Совета Безопасности, положившей конец Второй ливанской войне в 2006 году.



В соответствии с резолюцией нельзя допустить, чтобы “Хизбалла“ действовала на юге Ливана, и вся территория южного Ливана должна быть свободна от любого вооруженного персонала и оружия, кроме тех, что принадлежат правительству Ливана.



В обвинительном акте, представленном в четверг, говорится, что кадры с камер наблюдения рядом с местом инцидента “четко показывают, что патруль подвергается нападению вооруженных людей со всех сторон“, сказал чиновник.



“Слышно было, как некоторые из них говорили: “Мы — “Хизбалла“ и использовали рации для связи“, — добавил он, цитируя документ.

“Хизбалла“ неоднократно отрицала свою причастность к инциденту.



